Greve dos enfermeiros. Cirurgias canceladas e horas de espera

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Quatros horas de espera por um penso foram registadas no Hospital de São José, em Lisboa. No Hospital de Santa Maria, onde os blocos operatórios encerraram, e no Hospital Egas Moniz aderiram à paralisação 60 por cento dos profissionais de Saúde.



Na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde, a adesão é de cerca de 80 por cento; em Gaia e no porto fica-se pelos 60 por cento.



Durante a tarde, um novo turno de enfermeiros poderá alterar os números da adesão.



A norte, o pior são as cirurgias atrasadas. No Hospital de São João, apenas uma das 11 existentes estava a funcionar e o bloco de oftalmologia estava encerrado.