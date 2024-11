Greve de trabalhadores da EGEAC condiciona teatros, galerias e museus

RTP Palco

O protesto foi convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa. O sindicalista Nuno Almeida adianta à Antena 1 que vai ser colocado um piquete de greve no Castelo de São Jorge.



Nuno Almeida justifica a greve. Diz que os trabalhadores se sentem desvalorizados e acusa a empresa de não verdadeiramente empenhada em negociar. Faltam pessoas, faltam meios. Falta até consultas de medicina do trabalho.



A Antena 1 está a tentar contactar a empresa responsável pela preservação, promoção e gestão de alguns dos mais emblemáticos espaços culturais da cidade de Lisboa, mas até ao momento não obteve resposta.