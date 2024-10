Greve dos trabalhadores não docentes deixa milhares de alunos sem aulas

Milhares de alunos não têm aulas esta sexta-feira devido à greve dos trabalhadores não docentes.A FNSTFPS pede também uma revisão da portaria de rácios que aumente o número de trabalhadores, defendendo que é preciso desenhar uma portaria que "não seja baseada em princípios economicistas mas sim em números reais para que a escola pública possa ser de qualidade".Segundo o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Centro, Carlos Fontes, além das escolas que o sindicato já tinha a confirmação de estarem encerradas às 09h00, haverá estabelecimentos escolares que irão fechar “à hora de almoço e muitas delas vão encerrar antes, porque os diretores acabam por ver que não há condições de trabalho nem de segurança para os alunos”.“Portanto, há muitas escolas que ainda estão a funcionar, debilmente, mas que, entretanto, encerram”, afirmou.O sindicato exige a contratação de pelo menos mais 15 operacionais para este agrupamento, que atualmente conta apenas com 70 assistentes operacionais.Segundo Orlando Gonçalves, estava agendada uma reunião entre a tutela e os sindicatos para 28 de agosto, mas esta "foi desconvocada pelo ministro que não voltou a marcar data". O dirigente sindicalista apontou o dedo à "injusta desvalorização" desta classe profissional.Após uma concentração em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, dezenas de trabalhadores não docentes do Norte seguiram de autocarro para Lisboa, onde vão participar na manifestação marcada para o início da tarde desta sexta-feira junto à Basílica da Estrela. Segue-se depois uma marcha até ao edifício do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

c/ Lusa