Greve Geral. Manifestantes denunciam violência policial

Duas dezenas de pessoas que estiveram envolvidas nos incidentes em frente à Assembleia da República, no dia da greve geral vão fazer queixa da polícia ao Ministério Público, e a uma rede de organizações não governamentais chamada Fórum Cívico Europeu.

Estas pessoas consideram que foram vítimas de violência policial. E alegam que a cobertura jornalística dos acontecimentos foi enviesada.

Após o fim da marcha da greve geral, no dia 11 de dezembro, alguns manifestantes mantiveram-se em frente à Assembleia da República por várias horas.

Atiraram garrafas de vidro na direção da polícia, e incendiaram caixotes do lixo.

O corpo de intervenção da PSP acabou por dispersar os manifestantes com balas de borracha. Várias pessoas ficaram feridas.
