Greve Geral. Manifestantes denunciam violência policial

Estas pessoas consideram que foram vítimas de violência policial. E alegam que a cobertura jornalística dos acontecimentos foi enviesada.



Após o fim da marcha da greve geral, no dia 11 de dezembro, alguns manifestantes mantiveram-se em frente à Assembleia da República por várias horas.



Atiraram garrafas de vidro na direção da polícia, e incendiaram caixotes do lixo.



O corpo de intervenção da PSP acabou por dispersar os manifestantes com balas de borracha. Várias pessoas ficaram feridas.