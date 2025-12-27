País
Greve Geral. Manifestantes denunciam violência policial
Duas dezenas de pessoas que estiveram envolvidas nos incidentes em frente à Assembleia da República, no dia da greve geral vão fazer queixa da polícia ao Ministério Público, e a uma rede de organizações não governamentais chamada Fórum Cívico Europeu.
Após o fim da marcha da greve geral, no dia 11 de dezembro, alguns manifestantes mantiveram-se em frente à Assembleia da República por várias horas.
Atiraram garrafas de vidro na direção da polícia, e incendiaram caixotes do lixo.
O corpo de intervenção da PSP acabou por dispersar os manifestantes com balas de borracha. Várias pessoas ficaram feridas.