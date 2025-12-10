Greve Geral. Transportes com serviços mínimos já a partir desta quarta-feira

A CP disponibilizou no seu site a lista completa das circulações garantidas.

A empresa informou ainda que os clientes com bilhetes adquiridos para serviços de longo curso ou regionais podem pedir reembolso total ou trocar gratuitamente para outro comboio da mesma categoria e classe. O processo pode ser efetuado na área "Os seus bilhetes", na plataforma myCP, até 15 minutos antes da partida, ou presencialmente nas bilheteiras.



Se este prazo for ultrapassado, o pedido de reembolso pode ser feito até 10 dias após o fim da greve, através do formulário online "Reembolso por Atraso ou Supressão", juntando a digitalização do bilhete.

Metro de Lisboa prevê encerramento total das estações

O Metropolitano de Lisboa anunciou a paralisação total do serviço entre as 06h30 de quinta-feira e a 01h00 de sexta-feira, devido à greve geral. Durante esse período, todas as estações estarão encerradas, com a circulação a ser retomada a partir das 06h30 de 12 de dezembro.



Ao contrário da CP e da Carris, o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decidiu, por unanimidade, não fixar serviços mínimos para o Metro. A empresa já anunciou que vai recorrer da decisão, considerando que tem um “impacto particularmente gravoso” na mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa.



A greve geral de quinta-feira contará com ações de protesto em 15 distritos, nos Açores e na Madeira. A proposta de reforma laboral do Governo abrange mais de uma centena de artigos e inclui alterações em áreas como parentalidade, despedimentos, prazos contratuais e definição de setores sujeitos a serviços mínimos.

PSP alerta para constrangimentos e cortes de trânsito em Lisboa

A força de segurança reforçará a presença nos principais eixos rodoviários de acesso a Lisboa, de modo a auxiliar a fluidez do trânsito e garantir a circulação de quem necessite de se deslocar.



Durante a tarde de quinta-feira, a PSP estará também empenhada em assegurar o direito constitucional de reunião e manifestação, bem como a segurança de pessoas e bens, uma vez que está previsto um desfile de grandes dimensões no centro da cidade.





A polícia aconselha a evitar as zonas por onde irá passar a manifestação, lembrando que será necessário interditar várias artérias ao trânsito ao longo do percurso.

A partir das 14h00 de quinta-feira, estão previstos condicionamentos de circulação nos seguintes locais de Lisboa:



· Praça D. Pedro IV

· Rua do Carmo

· Rua Garrett

· Rua Serpa Pinto

· Travessa da Trindade

· Rua Nova da Trindade

· Largo do Chiado

· Praça Luís de Camões

· Rua do Loreto

· Calçada do Combro

· Rua dos Poiais de São Bento

· Calçada da Estrela

· Rua de Correia Garção







