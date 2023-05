Greve na easyJet obrigou já ao cancelamento de 80 voos

Eric Gaillard - reuters

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil fala num impacto de 100 por cento nos serviços da easyJet devido à greve dos tripulantes de cabine. Uma paralisação que Já causou o cancelamento de cerca de 80 voos, só na manhã desta terça-feira.