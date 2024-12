Foto: Nuno Patrício - RTP

Algumas das mortes investigadas durante a greve dos técnicos do INEM estão diretamente ligadas às falhas no socorro de emergência.

A RTP apurou que os indícios encontrados pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde apontam para que esta seja a causa das mortes. O presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica ainda não foi ouvido. Durante a greve, morreram 11 pessoas em circuntâncias que estão a ser avaliadas.



O inspetor-geral das Atividades em Saúde, António Carapeto, explicou que não há prazo para a conclusão do inquérito.

