Greve professores. CONFAP alerta que muitas crianças passam fome porque não tem acesso às escolas

Um alerta no dia em que o Instituto de Apoio à Criança adianta à Antena 1, que muitos alunos de famílias carenciadas, estão a passar fome, devido ao encerramento das escolas por causa das greves em curso.A presidente da Confederação das Associações de Pais, Mariana Carvalho, confirma que muitos menores estarem dependentes das cantinas para comer refeições quentes.A presidente da CONFAP aponta as regiões do Algarve, Lisboa e a região Norte, como as mais afetadas pelo fecho de refeitórios, que coloca em causa a alimentação dos alunos de famílias com menos poder económico.Mariana Carvalho diz mesmo que as greves em curso acentuam as desigualdades entre os estudantes.No caso concreto de Vila Nova de Gaia, a câmara decidiu abrir as cantinas escolares, mesmo em escolas encerradas devido à greve dos professores e dos assistentes operacionais.O autarca Eduardo Vítor Rodrigues explica à Antena 1 que esta era uma medida essencial, para proteger as crianças de famílias com menos recursos económicos.A câmara de Gaia estima que mil crianças tenham ficado sem refeição, por dia, devido ao fecho das escolas.Metade destes alunos pertencem a famílias com baixos rendimentos.