Greves estão a provocar vários constrangimentos na linha 112

Foto: Nuno Patrício - RTP

Ao meio dia, estavam parados 46 meios de emergência. O CODU de Lisboa e Vale do Tejo tinha apenas quatro pessoas a atender a linha 112. O da região centro contava com apenas um técnico.



Os bombeiros de Ermesinde estão com meia hora de atraso no atendimento das chamadas e deixaram um alerta nas redes sociais para que as pessoas liguem diretamente para a corporação.



O INEM confirma que as greves estão a ter impacto na atividade dos meios de socorro e pede à população que ligue para o 112 apenas em situações graves.