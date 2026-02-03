Grua que caiu sobre seis casas na Figueira da Foz é removida até quarta-feira

O vereador Manuel Domingues adiantou que desde terça-feira que estão dois guindastes a trabalhar na remoção daquela estrutura de 60 toneladas.

"Os trabalhos estão a decorrer bem e na quarta-feira deverá estar concluída a operação de remoção", referiu o autarca.

A grua de grandes dimensões atingiu seis casas em três ruas da zona turística do Bairro Novo, no centro da cidade, e provocou três desalojados.

Os três desalojados habitavam duas das casas atingidas: dois irmãos foram para outra habitação e uma idosa foi acolhida em casa da filha.

A grua está adstrita a uma obra particular de requalificação de um edifício na rua da Liberdade -- que foi sede do PSD local.

O equipamento de construção civil estava colocado nas traseiras daquele prédio (na rua Académico Zagalo, vedada ao trânsito devido aos trabalhos) e caiu sobre uma casa daquela rua e outras cinco das ruas Bernardo Lopes e Raimundo Esteves.