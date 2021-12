Grupo de peritos recomenda vacinação de crianças entre os 5 e 11 anos com doenças de risco

Cabe agora à Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 analisar as considerações remetidas pelo grupo de especialistas em pediatria e saúde infantil e só depois será conhecida a decisão final da DGS.







Em declarações à RTP3, o presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, Jorge Amil Dias, entende que enquanto não houver mais dados só devem ser vacinadas as crianças de risco.



Rejeita para já a vacinação universal por uma questão de pânico, tendo em conta a nova variante Ómicron.



O perito refere que as evidências científicas ainda são escassas quanto a efeitos das vacinas a médio e longo prazo nas crianças, mas que nesta altura sabe-se que as inoculações protregem da doença grave e da morte.







