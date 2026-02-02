Grupo Ocidental dos Açores com aviso vermelho na quarta-feira devido a agitação marítima

Segundo o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), a depressão Leonardo, com um sistema frontal associado, deverá provocar "um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 110 quilómetros/hora nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa) e os 100 quilómetros/hora no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria).

"Espera-se que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão chegar de altura significativa aos 10 metros no grupo Ocidental (podendo a onda máxima atingir os 19 metros), aos nove metros no grupo Central e aos oito metros no grupo Oriental", informa o IPMA.

O IPMA adianta ainda que "a influência desta depressão Leonardo deverá começar a sentir-se a partir de quarta-feira".

Assim, e segundo o IPMA, as ilhas do grupo Ocidental vão estar sob aviso laranja entre as 09:00 e as 15:00 de quarta-feira, passando a aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três), até às 21:00 de quarta-feira, período em que há previsões de ondas de oeste (W), com 10 metros de altura significativa e altura máxima até 19 metros.

A partir das 21:00 de quarta-feira o aviso de agitação marítima passa a laranja até às 00:00, baixando para amarelo até às 11:00 de quinta-feira.

As duas ilhas do grupo Ocidental do arquipélago açoriano vão também estar sob aviso laranja devido ao vento (direção de sudoeste, rodando para noroeste, entre as 12:00 e as 21:00 de quarta-feira.

Flores e Corvo estarão ainda sob aviso amarelo até às 06:00 de quinta-feira, por causa do vento.

Para as ilhas do grupo Oriental, o IPMA emitiu aviso laranja, entre as 21:00 de quarta-feira e as 03:00 de quinta-feira, baixando para amarelo até às 11:00 de quinta-feira.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria vão estar também sob aviso amarelo, referente a vento, entre as 12:00 de quarta-feira e as 06:00 de quinta-feira.

Para o grupo Central foi emitido aviso laranja devido à agitação marítima, entre as 15:00 de quarta-feira e as 03:00 de quinta-feira, baixando para amarelo, até às 11:00 de quinta-feira.

Quanto ao vento, o IPMA emitiu aviso laranja para as cinco ilhas do grupo Central, entre as 15:00 de quarta-feira e as 00:00 de quinta-feira.

O aviso baixará para amarelo a partir da madrugada de quinta-feira, vigorando até às 06:00 de quinta-feira.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.