Grupo Vita recebeu 95 pedidos de compensação financeira

Destes 95 pedidos, 63 são homens e 32 são mulheres.

Os dados foram revelados esta terça-feira na apresentação do Relatório Anual do grupo Vita, que acompanha os crimes cometidos pela Igreja nas últimas décadas.Um dos pedidos de ajuda mais frequentes entre as vítimas é o apoio psicológico, cerca de 40% de todos os sobreviventes escutados pelo grupo Vita.