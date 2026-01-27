Grupo Vita recebeu 95 pedidos de compensação financeira

Em direto
O grupo Vita recebeu até ao momento 95 pedidos de compensação financeira por parte de vítimas de abuso sexual de padres da Igreja Católica.

Destes 95 pedidos, 63 são homens e 32 são mulheres. 

Os dados foram revelados esta terça-feira na apresentação do Relatório Anual do grupo Vita, que acompanha os crimes cometidos pela Igreja nas últimas décadas.
Um dos pedidos de ajuda mais frequentes entre as vítimas é o apoio psicológico, cerca de 40% de todos os sobreviventes escutados pelo grupo Vita. 
