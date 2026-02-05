Guarda envia equipa de dez técnicos para dar apoio à Marinha Grande

"Na sequência dos graves impactos provocados pela depressão Kristin na região de Leiria, o município da Guarda envia ainda hoje uma equipa de apoio para a Marinha Grande, com viaturas operacionais, ferramentas e materiais (como lonas), para ajudar as populações afetadas", referiu a autarquia numa nota enviada à agência Lusa.

A ação está a ser desenvolvida em articulação com a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, a Câmara Municipal da Marinha Grande, a Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande e a Estrutura de Missão para as Zonas Afetadas pela Depressão Kristin, de forma a garantir "uma resposta coordenada no terreno".

Segundo a mesma nota, da Guarda vão ser enviados dez elementos, entre eletricistas, serralheiros, canalizadores, técnicos e operacionais do município.

A equipa irá "proceder ao levantamento das necessidades mais urgentes e intervir logisticamente no apoio às populações".

Posteriormente, a Câmara da Guarda irá solicitar a colaboração de empresas e entidades do concelho para a cedência de materiais a encaminhar para a Marinha Grande.