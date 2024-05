Assim, o Executivo está a propor aos sindicatos manter o complemento prisional que já existe (e não criar um novo subsídio) mas com outros valores: a componente variável de 20% do salário mantém-se mas muda a fixa. A proposta é que passe de 100€ para 280€.Assim sendo, mesmo passando a ser igual para todos os guardas prisionais, independentemente da função, a RTP sabe que os sindicatos não vão aceitar esta terceira proposta do Governo, à semelhança do que aconteceu com os sindicatos da PSP e associações da GNR.