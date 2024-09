Guardas prisionais rejeitam suspeitas de envolvimento na fuga de Vale de Judeus

A fuga, sábado de manhã, de cinco reclusos perigosos da prisão de alta segurança de Vale de Judeus, expôs as fragilidades do sistema prisional português.









Suspeitas essas esta tarde afastadas pelos representantes dos guardas prisionais.







Hermínio Barradas, da Associação Sindical de Chefias de guardas prisionais, admitiu somente a eventualidade de "negligência". "Não tenho dogmas", afirmou.



O sindicalista apontou a escassez de chefias, cujas admissões, lembrou, estão paradas há duas décadas por "cegueira ideológica", como explicação para eventual "negligência por escassez de elementos da guarda" e "desorientação" que possa ter provocado "algum procedimento menos correcto", na altura da fuga. À entrada da reunião,. "Não tenho dogmas", afirmou.

Frederico Morais, presidente do Sindicato Nacional dos Guardas Prisionais, foi mais categórico e afastou qualquer possibilidade de cumplicidade na fuga.







Frederico Morais aproveitou para anunciar que "hoje, o Sindicato do corpo da Guarda Prisional decidiu marcar para dia 19, às 14h00, um encontro solidário", com os guardas, junto ao estabelecimento prisional de Vale de Judeus, apelando à participação numa demonstração da unidade do corpo.





"Podem vir com tudo o que quiserem, que não nos vão cobrar nem nos vão vergar", garantiu à reporter da RTP, Soraia Ramos.