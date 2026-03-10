Há 10 novos restaurantes com Estrela Michelin em Portugal

Conheça a lista de restaurantes que conseguiram a primeira Estrela Michelin:



- A Cozinha do Paço, em Évora;

- Alameda, em Faro;

- dop, no Porto;

- Éon, no Porto;

- Gastro by Elemento, no Porto;

- In Diferente, no Porto;

- Kappo, em Cascais;

- Largo do Paço, em Amarante;

- MAPA, em Montemor-o-Novo;

- Schistó, no Peso da Régua.





Houve também um restaurante que ganhou duas estrelas Michelin: o Fifty Seconds, em Lisboa, do chef Rui Silvestre.



Portugal tem agora nove restaurantes com duas Estrelas Michelin. Além do Fifty Seconds, foi revalidada a distinção o Vila Joya, o Antiqvvm, o Belcanto, o Ocean, Il Gallo d'Oro, a Casa de Chá da Boa Nova, Henrique Sá Pessoa e The Yeatman Gastronomic R.