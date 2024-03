Numa altura em que se aproximam os 50 Anos do 25 de Abril, vamos lembrar como era Portugal nas vésperas da revolução. Fomos aos alinhamentos do 2 de março de há 50 Anos no Arquivo da RTP e selecionámos um acontecimento que foi notícia no Telejornal nesse dia: um jogo de hóquei em patins, modalidade com muita tradição em Portugal.