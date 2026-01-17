País
Há cada vez mais bebés a nascer em hospitais privados
No ano passado, pela primeira vez, duas maternidades privadas realizaram mais partos do que a Alfredo da Costa, a maior maternidade do Serviço Nacional de Saúde.
Foto: António Antunes - RTP
No total, nasceram 4.026 bebés, mais 12 por cento do que em 2024.
O Hospital da Luz teve menos partos - 3.999 -, mas mais nascimentos do que os Lusíadas, que registaram 4.035.
Na Alfredo da Costa, que até agora era a maternidade com mais nascimentos, registaram-se 3.822 partos, menos 325 do que no ano anterior, uma redução de 7,8 por cento.
Nesta maternidade, aumentou, por outro lado, o numero de mães estrangeiras: são 52 por cento, mais cinco por cento do que no ano anterior.
A deslocação de grávidas para o privado explica-se pelo aumento de utentes com seguro, mas também pelas dúvidas e receios sobre as urgências que estão abertas ou fechadas.