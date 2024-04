Há cada vez mais crianças e jovens a viver na rua

RTP

Matilde Sirgado, coordenadora do projeto Rua, explicou à jornalista Rita Fernandes que tem notado uma tendência de aumento do número de crianças nesta situação vulnerável.



A maior parte destes casos são adolescentes entre os 13 e os 17 anos.



Matilde Sirgado, coordenadora do projeto Rua, que acompanha crianças nas ruas em situação de risco, explica que é a crise económica mas também o poder cada vez maior das redes sociais que atiram muitos dos adolescentes para situações mais vulneráveis.



Assinala-se esta sexta-feira o Dia Internacional para as Crianças de Rua, que foi criado em 2012 para reconhecer a humanidade, a dignidade e o desafio das crianças que vivem na rua.