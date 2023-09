Há cerca de 100 mil pessoas viciadas na Raspadinha

A repórter Oriana Barcelos esteve esta manhã a visitar cafés e papelarias, na zona do Areeiro, no centro de Lisboa, onde muitos portugueses compram raspadinhas de forma compulsiva.





Os especialistas em dependência do jogo defendem medidas urgentes para prevenir casos de adição relacionados com a “raspadinha”, em Portugal.Ouvido pela Antena 1, o psicólogo Pedro Hubert, que trabalha com pessoas com dependência do jogo, defende medidas para minimizar este problema, entre as quais permitir que os jogadores possam pedir para ser impedidos de participar neste jogo de azar.O investigador sugere uma aposta em campanhas de informação e também regulamentação para o jogo da Raspadinha.