Há dez novos restaurantes com Estrela Michelin em Portugal
Dez novos restaurantes portugueses conquistaram, esta terça-feira, a primeira Estrela Michelin e um outro ganhou a segunda. Ainda não foi desta que se conseguiu o primeiro três estrelas em Portugal. A Gala do Guia Michelin Portugal 2026 decorreu no Hotel Savoy Palace, na Madeira.
Conheça a lista de restaurantes que conseguiram a primeira Estrela Michelin:
- A Cozinha do Paço, em Évora;
- Alameda, em Faro;
- dop, no Porto;
- Éon, no Porto;
- Gastro by Elemento, no Porto;
- In Diferente, no Porto;
- Kappo, em Cascais;
- Largo do Paço, em Amarante;
- MAPA, em Montemor-o-Novo;
- Schistó, no Peso da Régua.
Houve também um restaurante que ganhou duas estrelas Michelin: o Fifty Seconds, em Lisboa, do chef Rui Silvestre.
Portugal tem agora nove restaurantes com duas Estrelas Michelin. Além do Fifty Seconds, foi revalidada a distinção o Vila Joya, o Antiqvvm, o Belcanto, o Ocean, Il Gallo d'Oro, a Casa de Chá da Boa Nova, Henrique Sá Pessoa e The Yeatman Gastronomic R.
