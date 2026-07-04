Há mais três aviões de combate a incêndios a caminho de Portugal através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil

Foi o que confirmou à RTP Antena 1, a porta-voz para a Proteção Civil da Comissão Europeia.



Bruxelas recorda que já ontem foi possível fazer avançar 118 bombeiros e 45 veículos de Espanha, através deste mecanismo europeu, que já estão a trabalhar no terreno.



Espera-se agora que estes três novos aviões de Espanha e de Itália possam começar a operar amanhã de manhã, por questões de logística, eventualmente, mas numa situação mais difícil, ainda no fim do dia de hoje.



A Comissão garante, através da porta-voz Eva Hrncirovauropa, que mais meios poderão ser disponibilizados, de acordo com as necessidades de Portugal.



Resta agora saber o que é que a situação de combate pode ditar e que mais meios ainda podem ser necessários nos próximos dias no país.





