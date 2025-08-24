Há menos alunos carenciados colocados no ensino superior

Os resultados da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior foram hoje divulgados e mostram que ficaram agora colocados cerca de 43 mil estudantes, dos quais 1.548 são beneficiários de escalão A de Ação Social Escolar (ASE).

Os números mostram ainda que a grande maioria (1.123 candidatos) conseguiu entrar no ensino superior através do contingente prioritário criado para aumentar a presença de estudantes de famílias mais carenciadas no superior.

No entanto, continuam a ter uma reduzida presença no ensino superior, sendo que este ano são menos do que no ano passado.

Os dados do ministério mostram que em 2024 entraram mais 107 estudantes com ASE A e mais 55 estudantes através do contingente criado em 2023 pelo anterior Governo.

À Lusa, a tutela acrescentou que houve 119 candidatos que não conseguiram um lugar nesta fase mesmo concorrendo através do contingente.

Estes alunos têm colocação prioritária desde que cumpram as condições de acesso definidas para todos, sendo que disputam entre si os lugares disponíveis de 2% das vagas de cada curso ou, um mínimo, de duas vagas, não ocupando as vagas do regime geral de ingresso.

Vários estudos têm alertado para o facto de o insucesso académico continuar a estar muito ligado à fraca situação socioeconómica, havendo mais chumbos e desistências entre os mais pobres. Por outro lado, os mais privilegiados tendem a estar em maioria nos cursos superiores com notas de acesso mais elevadas.

A baixa presença de alunos mais carenciados no ensino superior levou o Governo a criar em 2023 um contingente prioritário que provocou logo nesse ano uma duplicação de beneficiários no ensino superior, com 2.800 jovens carenciados a ocupar uma vaga.

No entanto, uma equipa de investigadores da Edulog revelou no início deste ano que este mecanismo continua a ser muito pouco utilizado pelos alunos, apesar de concluir que sem esta quota, 41% dos estudantes com escalão A não teriam entrado nos cursos em que foram colocados por não terem nota suficiente.

O Ministério da Educação reafirma hoje que para assegurar melhores condições de início de ano letivo para estudantes carenciados, as bolsas de estudo dos beneficiários até ao 3.º escalão serão antecipadas para a fase de colocação, "que será decidida e notificada de imediato".

"Em seguida serão decididas e notificadas as relativas à atribuição das bolsas +Superior, que visam apoiar a frequência do ensino superior e contribuir para a fixação de jovens em regiões do país com menor procura e menor pressão demográfica", acrescenta a tutela em comunicado.

Nesta 1.ª fase, o número de colocados em instituições localizadas em regiões com menor procura e menor pressão demográfica diminui 21,1%, havendo agora 10.151 estudantes colocados.

Olhando para os outros contingentes prioritários, ficaram colocados 152 estudantes com deficiência e outros 304 nas vagas para emigrantes, familiares e lusodescendentes.

Este ano houve menos nove mil candidatos na 1.ª fase do concurso, o que se traduziu em menos 12,1% de colocados em relação ao ano passado: Dos quase 50 mil candidatos, cerca de 43 mil conseguiram uma vaga, representando uma taxa de colocação de 90%.

As matrículas dos estudantes agora colocados realizam-se entre 25 e 28 de agosto. A maioria (63,1%) conseguiu ficar colocada na sua primeira opção e 90,9% numa das suas três primeiras opções de candidatura, sendo também estes os valores mais elevados dos últimos anos.

No entanto, os alunos que pretendam mudar de curso ou que não tenham ficado colocados podem ainda candidatar-se à 2.ª fase do CNAES, que começa segunda-feira e termina a 03 de setembro.