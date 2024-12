"Há métodos que não os prestigiam". Marcelo considera infeliz uso de petardos e tochas pelos bombeiros

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

“Os bombeiros são talvez a atividade vocacional ou profissional mais bem vista no nosso país (…) porque dão muita segurança às pessoas”, começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa.



“Por isso, eu não considero feliz que, sendo uma das razões da segurança criada nas pessoas a do combate ao fogo, que nas manifestações utilizem o fogo como instrumento de luta laboral”, vincou.



“Não parece feliz ter havido pneus ardidos em frente à Assembleia da República” ou “tochas em frente à sede do Governo, como também não me parece feliz usarem petardos, porque o comum dos cidadãos não pode fazer manifestações usando petardos”, disse ainda o chefe de Estado.



Para o presidente da República, não é uma questão de legalidade, mas sim de “credibilidade das instituições”.



“Há métodos que não os prestigiam, são opostos aos seus interesses e à sua credibilidade, como usar o fogo, queimar pneus, usar petardos e usar tochas numa manifestação pública”, insistiu.



“É um problema de bom senso”, disse. “Não me parece ser uma atitude sensata”.



Quanto às reivindicações destes profissionais, o presidente disse haver “um problema de estatuto que tem de ser resolvido e que resulta de a entidade patronal ser os municípios, quem estabelece o estatuto legal ser o Estado e, portanto, haver uma relação a três”.