Há um sexto arguido na Operação Vórtex

No âmbito da Operação Vórtex, foram feitas várias vigilâncias e registos fotográficos dos arguidos.



A RTP apurou que um dos episódios relatados no processo refere a presença de Luís Montenegro junto a Pinto Moreira e Álvaro Duarte na inauguração do restaurante do empresário Francisco Pessegueiro, este ano. É ainda referido que Montenegro e o antigo autarca de Espinho ficaram na mesma mesa ao jantar.



Ainda não foi pedido o levantamento da imunidade parlamentar de Pinto Moreira. O deputado do PSD já abandonou a vice-presidência da bancada do PSD.