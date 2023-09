Habitação. Lisboa com apoio à renda para profissionais que vêm de fora

A autarquia quer dar uma resposta imediata aos que têm dificuldades em pagar a prestação mensal do aluguer da casa e estejam a gastar mais de 30 por cento do rendimento com a mensalidade.





O apoio é para que esta percentagem não seja ultrapassada.

Este subsídio municipal de renda acessível foi criado a pensar nos profissionais deslocados, como professores, enfermeiros e polícias que fazem falta às instituições da capital.





A Câmara espera que esta ajuda possa ser um incentivo e ajudar a trazê-los para Lisboa.