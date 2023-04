Habitação. Milhares de pessoas saem hoje à rua em protesto

Vai ser um protesto contra a especulação imobiliária e um apelo à regulação das rendas.



As medidas integram um manifesto subscrito por quase uma centena de organizações que se uniram também a esta manifestação.



O protesto vai acontecer em Lisboa, no Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Viseu, e começa às 15h00.



Recorde-se que foi aprovado, na última quinta-feira, o pacote de medidas do governo para a habitação.