Hantavírus. Ministério da Saúde está acompanhar "de perto" evolução do surto

O Ministério da Saúde disse esta quarta-feira estar a acompanhar "de perto" a evolução do surto de hantavírus no navio Hondius, adiantando que a DGS está articulada com as instituições nacionais para dar resposta imediata caso seja necessária intervenção.





Segundo a agência Lusa, realizou-se esta tarde uma reunião entre a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, e a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado.

Contactado pela Lusa, o ministério explicou que a reunião resulta do "compromisso do Ministério da Saúde de monitorizar de perto a evolução do surto de hantavírus".





Centro europeu admite que "permanecem muitas incertezas" sobre o surto





O Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) admitiu esta quarta-feira que ainda existem "muitas incertezas" sobre o surto de hantavírus e enviou um especialista para o navio de cruzeiro onde foram detetadas as infeções.



"Permanecem ainda muitas incertezas em relação a esse surto de hantavírus e é importante que adotemos uma abordagem preventiva, nesta fase, para reduzir a probabilidade de nova transmissão", afirmou a diretora do centro europeu.



Citada em comunicado, Pamela Rendi-Wagner adiantou que um especialista do ECDC está a bordo do navio afetado para obter mais informações, no âmbito do esforço para investigar o surto e coordenar a resposta de saúde pública em conjunto com vários países europeus.



Com base nos dados atuais, o ECDC salientou que o risco para a população geral na Europa permanece muito baixo, não esperando uma transmissão em larga escala.



"Qualquer transmissão provavelmente permanecerá limitada devido à natureza do contacto necessário e às medidas de prevenção e controle de infeções em vigor a bordo e durante o desembarque, além do acompanhamento adicional", avançou o comunicado.



c/ Lusa



"Esta reunião", afirmou numa resposta escrita.No que diz respeito a Portugal, a DGS informou a secretária de Estado da Saúde que "está articulada com todas as instituições nacionais, nomeadamente o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), para