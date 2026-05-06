OMS acredita que risco do hantavírus não é comparável com o da covid-19

OMS acredita que risco do hantavírus não é comparável com o da covid-19

Questionado sobre se vê semelhanças entre estes contágios e o início da crise de covid-19, o chefe da OMS respondeu: "não, penso que não".

RTP /
Foto: Danilson Sequeira - Reuters

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O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou esta quarta-feira que o risco representado pelo hantavírus “é fraco” e não é comparável com o da covid-19. O responsável acrescentou que há, até ao momento, oito casos suspeitos.

"Por enquanto, o risco para o resto do mundo é fraco", acrescentou em declarações à agência France-Presse.

"Atualmente, temos oito casos suspeitos. Três pacientes foram retirados há apenas umas horas", disse ainda Tedros Adhanom Ghebreyesus, referindo-se a dois membros da tripulação que adoeceram e a uma pessoa assintomática identificada como caso de contacto do vírus.

O navio de cruzeiro HV Hondius, que navegava com cerca de 150 pessoas a bordo entre Ushuaia, na Argentina, e as Canárias, parou em Cabo Verde e desembarcou esta quarta-feira os três passageiros, que foram transportados em aviões medicalizados.

O navio esperava, após esta evacuação, rumar a Tenerife, no arquipélago das Canárias, onde deverá atracar "dentro de três dias", segundo as autoridades espanholas.

"A partir daí, é claro, os restantes passageiros regressarão aos seus respetivos países", acrescentou Tedros, confirmando as declarações feitas pouco antes pela ministra espanhola da Saúde, Mónica García Gómez.

"Já temos a bordo profissionais de saúde, incluindo pessoal da OMS. E continuaremos a monitorizar e a apoiar as pessoas a bordo. Acompanharemos também a situação no exterior", acrescentou o diretor-geral.
Suíça confirma caso identificado em passageiro

Três pessoas - um casal holandês e uma alemã que viajaram a bordo do MV Hondius - morreram desde o início do cruzeiro, segundo a OMS.

Uma pessoa está hospitalizada em Joanesburgo e outra em Zurique. Três casos suspeitos foram retirados do navio e transportados por dois aviões ambulância.

Entretanto, as autoridades suíças confirmaram esta tarde que foi identificado um caso de hantavírus num passageiro do navio MV Hondius.

Um dos aviões ambulância que saiu hoje de Cabo Verde rumo aos Países Baixos com doentes com suspeita de infeção fez esta tarde uma aterragem não prevista nas ilhas Canárias.

Segundo o Governo espanhol trata-se de uma "paragem técnica" para abastecer mas, de acordo com uma fonte do Governo regional ouvida pela AFP, o avião aterrou para reparar a "bolha de proteção" de um doente.

c/ Lusa

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