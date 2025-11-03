Helicóptero parado no Algarve. IGAS abre processo de esclarecimento

De acordo com a CNN Portugal, a IGAS tenciona obter informações por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica e da Unidade Local de Saúde do Algarve. Na passada sexta-feira, um bebé em estado crítico foi transportado de ambulância de Faro para Lisboa, em lugar de um helicóptero.



O bebé nasceu na sexta-feira, com uma hemorragia cerebral, no Hospital de Portimão. Mais tarde, o recém-nascido foi transferido para Faro, mas, dada a gravidade do quadro, acabou por seguir de emergência para Lisboa por via terrestre.



O Ministério da Saúde veio indicar que o transporte inter-hospitalar do bebé não poderia ter sido efetuado por via aérea devido às condições meteorológicas adversas.



À RTP, o INEM afirma que a resposta foi assegurada por via terrestre através de uma Ambulância de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico, garantindo o transporte e o acompanhamento médico do bebé com a máxima segurança.



O bebé encontra-se internado no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, em estado crítico.