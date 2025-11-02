País
INEM diz que bebé em estado crítico não foi transportado de helicóptero devido ao mau tempo
O INEM adiantou que o bebé não foi transportado por via aérea devido a "condições meteorológicas adversas".
A CNN Portugal tinha avançado este domingo que um bebé que nasceu com uma hemorragia cerebral congénita no Hospital de Portimão tinha sido transportado por uma ambulância para Lisboa devido à falta de helicópteros do INEM.
O bebé em causa nasceu na última sexta-feira ao fim da tarde no Hospital de Portimão e foi transferido para o Hospital de Faro. Mas a gravidade da situação obrigou à transferência do caso para Lisboa. Segundo a CNN, o helicóptero que estava em Loulé foi dado como indisponível.
“O transporte interhospitalar do bebé não poderia ter sido assegurado por via aérea a partir de qualquer das bases, Évora ou Loulé, devido às condições meteorológicas adversas que se faziam sentir”, refere o INEM no esclarecimento.
Acrescenta ainda que o transporte foi feito “por via terrestre, através de uma Ambulância de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico, garantindo o transporte e o acompanhamento médico ao bebé com a máxima segurança”.
O INEM assinala que o Transporte Inter-hospitalar Pediátrico é “um serviço que se dedica especificamente ao transporte de recém-nascidos e doentes pediátricos em estado crítico entre Unidades de Saúde”.
“As ambulâncias que asseguram este serviço dispõem de uma tripulação constituída por um médico, um enfermeiro e um Técnico de Emergência Pré-hospitalar” e “estão equipadas com todo o material necessário à estabilização de doentes dos 0 aos 18 anos de idade, permitindo o seu transporte para hospitais onde existam unidades diferenciadas com capacidade para o seu tratamento”, adianta ainda o INEM.
O helicóptero de Loulé é um dos quatro aparelhos dados como aptos desde este sábado para operar 24 horas por dia e sete dias por semana.
Depois de um atraso de quatro meses, o INEM garante que o dispositivo de socorro aéreo de emergência está agora a funcionar em pleno.
