Helicópteros do INEM. Quatro aparelhos já estão operacionais

Em comunicado, o INEM adianta que a empresa Gulf Med garante que reuniu todas as condições para iniciar a atividade contratual com o Instituto Nacional de Emergência Médica, assegurando o funcionamento das bases de Loulé, Évora, Viseu e Macedo de Cavaleiros, ou seja, com "cobertura aérea em todo o território nacional".





"O reforço do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM) traduz um aumento significativo da prontidão e eficácia da resposta aérea do INEM, permitindo uma assistência médica mais rápida em situações de emergência, independentemente da hora ou localização", acrescenta o INEM.







Os quatro helicópteros "de tipologia média" estão destinados a missões de emergência médica e têm a capacidade de transportar incubadoras, o que possibilita o transporte de recém-nascidos entre hospitais "com segurança e estabilidade clínica".





Estas aeronaves serão tripuladas por uma equipa médica (com médico e enfermeiro) e uma equipa de pilotos, o que garante "a prestação de cuidados diferenciados durante o transporte de doentes críticos".