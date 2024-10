Homem condenado a 17 anos de prisão por matar irmão com uma faca e um garfo no Porto

Durante a leitura do acórdão no Tribunal São João Novo, no Porto, a presidente do coletivo de juízes explicou que o homicida, de 44 anos e com problemas psiquiátricos, vai cumprir a pena de 17 anos numa prisão para inimputáveis [pessoas que não têm discernimento devido a uma anomalia psíquica grave e existente no momento da prática do crime].

Desde que foi detido, o arguido está em prisão preventiva na ala psiquiátrica do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, no distrito do Porto.

Em agosto de 2023, o arguido matou o irmão, de 55 anos, com uma faca e um garfo no apartamento da família, onde ambos viviam, no bairro de Contumil, no Porto.

Depois de ter cometido o crime, o homicida tentou ainda impedir os bombeiros de socorrer o irmão, intimidando-os com a faca e o garfo.