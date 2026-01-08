Homem de 68 anos morre em Tavira após esperar mais de uma hora por socorro

Segundo a fonte citada pela Lusa, a vítima sentiu-se mal ao final da tarde de quarta-feira, depois de ter ido à farmácia e consumido um xarope.

A primeira chamada a pedir socorro terá sido pelas 18h07, seguida de uma segunda chamada a questionar a demora dos meios.

A vítima foi inicialmente classificada como prioridade 2 (que requer uma resposta em 18 minutos), passando a P1 (ou sejam, de resposta imediata) aquando da terceira chamada dos familiares, que aconteceu pelas 18h47, informando que o homem já estava em paragem cardiorrespiratória.

A primeira ambulância foi acionada só às 18h42.

Para o local foram igualmente enviados a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tavira, acionada pelas 18h49, uma unidade de apoio psicológico do INEM e a polícia.

Segundo a fonte familiar, os primeiros meios de socorro só chegaram ao local mais de uma hora depois do pedido inicial de socorro.

Este caso acontece depois de na terça-feira um homem de 78 anos ter morrido no Seixal, depois de ter estado quase três horas à espera de socorro.

Em relação a este caso, o presidente do INEM descartou responsabilidades do instituto, atribuindo o atraso à falta de meios e retenção de macas das ambulâncias nos hospitais.

Já esta quinta-feira, foi registada também a morte de uma mulher de aproximadamente 70 anos, em Sesimbra, depois de ter esperado mais de 40 minutos por assistência.

C/Lusa