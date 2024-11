Homem internado em estado crítico após agressão com arma branca esta noite em Lisboa

De acordo com informação avançada por fonte da PSP à Lusa, cerca das 01:00 desta madrugada na Rua Morais Soares, em Lisboa, na zona de Arroios, um homem de 28 anos, estrangeiro, "foi vítima de agressão com arma branca, tendo sofrido um golpe na zona do tórax".

"A vítima foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa, "em estado crítico", acrescentou a PSP, referindo ainda que "foi localizado o cabo da suposta arma que foi usada na agressão".

O suspeito, também estrangeiro, é um homem de cerca de 30 anos e foi localizado pela PSP e transportado para a esquadra, sendo depois encaminhado para as celas do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) para ser presente a interrogatório judicial.