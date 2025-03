Homicídios no Centro Ismaili. MP considera arguido inimputável

Foto: Hugo Melo - RTP

Se este parecer for validado pelo tribunal, Abdul Bashir não pode ser assim condenado a qualquer pena, mas a procuradora reconheceu que há perigo de voltar a praticar crimes.



Por isso, foi pedido o internamento psiquiátrico do suspeito, no mínimo durante três anos, como "medida de segurança". A advogada das vítimas mortais entende que o arguido deve ser condenado por todos crimes.



A sentença está marcada para 8 de maio e serão as juízas a decidir se o arguido é ou não inimputável.