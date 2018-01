Hospitais adiam cirurgias programadas devido à gripe

RTP05 Jan, 2018, 13:46 / atualizado em 05 Jan, 2018, 13:54 | País

O Centro hospitalar de Lisboa Norte, onde está incluído o hospital de Santa Maria, abriu mais 40 camas de internamento para dar resposta ao aumento significativo nas urgências.



O Centro hospitalar pôs em prática o Plano de Contingência: abriu mais 40 camas no hospital, e contratualizou outras 60. Tem recebido mais 100 doentes por dia do que no mesmo período do ano passado.



Até ao fim da manhã desta quarta-feira estavam já confirmados neste centro hospitalar 68 casos de gripe, com 27 doentes internados.



Os planos de contingência a ser acionados também nos centros de saúde com horários alargados e reforço de equipas.Trinta e cinco centros de saúde de Lisboa e Vale do Tejo vão ter horário alargado durante a semana até finais de janeiro e haverá mais unidades de saúde abertas ao fim-de-semana devido ao pico da gripe.O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo que apresentou o "reforço dos centros de saúde", tendo em conta o período de inverno e o esperado pico da gripe.Além dos 35 centros de saúde, que estarão abertos até às 22h00 durante a semana, estarão 47 unidades a funcionar ao sábado e 37 abertas ao domingo.A ARS de Lisboa e Vale do Tejo estima que este alargamento de horários vigore até 28 de janeiro e indica que irá publicar a listagem dos centos de saúde com horário alargado no seu site da internet.Na quinta-feira, no mais recente ponto de situação geral sobre a gripe, a diretora-geral de Saúde afirmou que a epidemia de gripe é neste momento leve a moderada, mas prevê que se possa agravar nos próximos dias.Para o fim de semana, está prevista uma descida acentuada das temperaturas, o que pode vir a agravar o quadro gripal no país.