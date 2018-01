Partilhar o artigo Norte e centro do país com aviso amarelo devido a chuva, vento e neve Imprimir o artigo Norte e centro do país com aviso amarelo devido a chuva, vento e neve Enviar por email o artigo Norte e centro do país com aviso amarelo devido a chuva, vento e neve Aumentar a fonte do artigo Norte e centro do país com aviso amarelo devido a chuva, vento e neve Diminuir a fonte do artigo Norte e centro do país com aviso amarelo devido a chuva, vento e neve Ouvir o artigo Norte e centro do país com aviso amarelo devido a chuva, vento e neve

Tópicos:

Aveiro, Faro, Leiria, Mau, Santarém,