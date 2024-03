Hospitais da Grande Lisboa voltaram a registar constrangimentos

Mesmo assim, a urgência pediátrica está com limitações às ambulâncias.



Também a urgência de obstetrícia do Hospital de Loures, que devia estar aberta este fim-de-semana, não recebe grávidas que vêm de ambulâncias, uma situação que se prolongará até às 8 horas de segunda-feira.



A escala de médicos não está completa e encontra-se mesmo abaixo dos mínimos considerados seguros.



Já o S. Francisco Xavier já não tem qualquer limitação, embora esteja muito pressionado.



O mesmo acontece com as urgências obstétricas da Maternidade Alfredo da Costa e do Hospital de Cascais.