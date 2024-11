Hospital Amadora-Sintra ativa plano de contingência após saída de 10 cirurgiões

Segundo o hospital, os níveis de contingência serão ativados conforme as necessidades identificadas.

"O Plano de Contingência de Cirurgia Geral, elaborado em julho de 2023, foi ajustado pela direção do serviço, com validação da direção clínica, para responder à situação atual das equipas", adianta a ULS.

A ULS Amadora-Sintra reforça que "estão a ser efetuados esforços de resolução com a maior brevidade possível, com o apoio dos elementos do serviço e restante equipa".

Acrescenta que as autoridades competentes, incluindo o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), serão informadas caso seja necessário.

No passado 31 de outubro, dia em que 10 cirurgiões saíram do hospital, o diretor do Serviço de Cirurgia Geral, Paulo Mira, apresentou a demissão, com efeitos a 31 de dezembro, situação confirmada na altura à Lusa pela ULS, que previu constrangimentos na escala de Cirurgia Geral.

A saída dos especialistas deveu-se ao regresso de dois médicos que denunciaram más práticas no serviço, que depois de investigadas não se confirmaram.

Contactada pela agência Lusa, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde afirma que, no âmbito das suas competências, "está a trabalhar, conjuntamente com o Conselho de Administração, para encontrar soluções que salvaguardem o atendimento e acompanhamento dos utentes desta ULS".