Hospital Amadora-Sintra. Doentes urgentes com espera de 15 horas na urgência geral

Pelas 18h00, o tempo de espera para doentes urgentes no serviço de urgência geral do Hospital Amadora-Sintra era de 15 horas e 16 minutos. A demora deve-se a uma maior afluência de casos complexos, segundo adiantou a instituição.

RTP /
Foto: Filipe Silva - RTP

De acordo com os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), os doentes urgentes (com pulseira amarela) do Serviço de Urgência Geral do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) aguardavam em média 15 horas e 16 minutos. 

Os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde indicavam às 18h00 que havia 52 doentes considerados urgentes à espera de serem observados. 

Contactado pela agência Lusa, fonte oficial da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra explicou que o hospital tem registado afluência acima acima do habitual ao serviço de urgência geral.

"Muitos destes doentes apresentam patologias crónicas descompensadas que requerem uma avaliação clínica mais detalhada e um maior tempo de observação e permanência no serviço", adiantou a mesma fonte, que aponta também para a maior incidência de doenças respiratórias
