Hospital Amadora-Sintra. Doentes urgentes com espera de 15 horas na urgência geral

De acordo com os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), os doentes urgentes (com pulseira amarela) do Serviço de Urgência Geral do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) aguardavam em média 15 horas e 16 minutos.





Os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde indicavam às 18h00 que havia 52 doentes considerados urgentes à espera de serem observados.





Contactado pela agência Lusa, fonte oficial da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra explicou que o hospital tem registado afluência acima acima do habitual ao serviço de urgência geral.





"Muitos destes doentes apresentam patologias crónicas descompensadas que requerem uma avaliação clínica mais detalhada e um maior tempo de observação e permanência no serviço", adiantou a mesma fonte, que aponta também para a maior incidência de doenças respiratórias.