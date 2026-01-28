Hospital da Figueira da Foz com vidros partidos e serviços condicionados

O vento forte provocado pela depressão Kristin provocou na madrugada de hoje diversos danos no Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF), com vidros partidos e serviços condicionados, disse fonte hospitalar.



Fonte oficial do hospital, que é sede da Unidade Local de Saúde (ULS) do Baixo Mondego, revelou à agência Lusa a existência de estragos, com "muitos vidros partidos" em várias áreas do edifício, localizado na margem esquerda do Mondego, junto à praia.

"Em consequência, alguns gabinetes [de consultas externas e outros] e o bloco operatório encontram-se temporariamente condicionados, não sendo, neste momento, possível garantir a circulação segura de utentes até essas zonas", adiantou a mesma fonte, em informação prestada às 11:00 de hoje.

A mesma fonte indicou que a situação não afetou os doentes internados na unidade de saúde, tendo estes sido salvaguardados dos efeitos do temporal.

"A ULS do Baixo Mondego ativou, de imediato, os procedimentos internos necessários, estando as equipas técnicas a avaliar os danos e a desenvolver as intervenções necessárias para reposição das condições de segurança e normal funcionamento, com a maior brevidade possível", vincou.