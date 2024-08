O comandante dos bombeiros voluntários das Caldas da Rainha explicou à RTP que o pedido de ajuda chegou à corporação cerca das sete da manhã. A grávida estava no interior da própria viatura, à porta do hospital das Caldas da Rainha, com uma forte hemorragia.



A mulher de 37 anos acabou por ser atendida no hospital uma hora depois de ligar para o 112.

