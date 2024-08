Urgências de cinco maternidades encerradas

O bastonário da Ordem dos Médicos critica o facto de o encerramento de urgências ser uma nova normalidade., e hoje parece que estamos a caminhar para uma situação em que se tivermos uma urgência aberta, aí é que vai ser a notícia. Porque elas estão a fechar todas sistematicamente. Estão a ter uma grande dificuldade para estarem abertas e hojel", afirmou Carlos Cortes à RTP.No fim de semana, a Maternidade Alfredo da Costa, a única em funcionamento na área de Lisboa, registou uma forte afluência.

Esta manhã, a situação estava mais calma na zona das urgências. No entanto, uma grávida afirmou à RTP que faltam médicos e que não existiam equipas suficientes para a quantidade de partos nem para o atendimento nas urgências.







Segundo Carlos Neves Martins, presidente do conselho de administração da unidade hospitalar, trata-se de um espaço "com 350 metros com excelentes condições de trabalho para os profissionais"."Conforme sempre afirmamos, a 1 de setembro estaríamos a abrir toda esta área nova remodelada do piso 2 e também antecipamos a abertura de uma nova unidade de ecocardiografia de Ginecologia obstetrícia no piso 6. Ou seja, teremos também a meio do mês de agosto, a partir do dia 13, esta nova unidade completamente remodelada ao serviço das nossas utentes e dos nossos profissionais", acrescentou Carlos Neves Martins.O presidente do conselho de administração do Hospital de Santa Maria reconhece ainda que os condicionamentos provocados pelas obras podem ter complicado sobrecarregado outras maternidades da região de Lisboa e Vale do Tejo e garante que o novo serviço vai ser um contributo importante no alívio da pressão que tem sido sentida.

Até dia 20 de agosto, prevê-se que cheguem mais 20 mulheres grávidas provenientes de Leiria, a cerca de 200 quilómetros do centro materno-infantil do Porto.