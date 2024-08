Pedro Nuno conclui que plano do Governo para o SNS "está a falhar"

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Em mensagem publicada nas redes sociais, o secretário-geral do PS escreve que a situação é reflexo da instabilidade que o atual Governo introduziu.



Critica o afastamento de dirigentes do SNS reconhecidos e consensuais. Diz que o Executivo interrompeu uma reforma em curso, dando sinais de abertura ao setor privado.



Depois de um fim de semana com problemas nas urgências, critica o silêncio do primeiro-ministro e diz que não é compatível com a responsabilidade do cargo.