Ventura quer ver "Portugal grande outra vez", Tavares lembra "quem esteve ao lado de Trump"

Rui Tavares argumentou, no plano internacional, que a Europa deve conseguir reforçar-se perante as ameaças mundiais à democracia. Criticou ainda a proximidade do líder do Chega a Viktor Órban, Bolsonaro, Marine Le Pen e Donald Trump. "A tarifa é na verdade um imposto como o IVA" que vai prejudicar os mais pobres, argumenta o porta-voz do Livre a respeito das tarifas impostas pelos Estados Unidos. "É preciso ir dizer a estas pessoas quem esteve ao lado de Trump", acrescentou Rui Tavares a respeito da "bomba atómica de guerra comercial".