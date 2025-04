Relatório da AIMA. População estrangeira em Portugal subiu para 15% em sete anos

Uma "grande desumanidade"

"Foi uma desresponsabilidade que gerou uma grande desumanidade", disse, defendendo que os portugueses devem refletir nas razões do crescimento e nas formas de reagir.

Imigração "humanista"





"Não seguimos os radicais com as portas escancaradas", nem os "populistas que querem as portas fechadas", afirmou, salientando que, hoje, a "prioridade da migração é para quem vem com contrato de trabalho, quem vem para trabalhar e com condições".





O ministro social-democrata destacou diversas medidas aplicadas pelo governo AD ao longo do último ano e elencou outras que pretende vir a implementar, numa apresentação de pré-campanha eleitoral.



A exemplo, Leitão Amaro referiu que a atribuição da nacionalidade portuguesa tem um "efeito de chamada" sobre os imigrantes e defendeu que o futuro Governo deve alargar o prazo, que é agora de cinco anos.



A lei da nacionalidade já foi sujeita a alterações nesta legislatura, estabelecendo o prazo de cinco anos apenas após a atribuição do atestado de residência e não do pedido, como antes sucedia.



Sobre os atestados de residência das juntas de freguesia, um "instrumento que é relevante nas políticas públicas e que tem sido objeto de abusos", o Governo quer rever as regras com "medidas anti-fraude".



O ministro defendeu, em concreto, "limites ao número de pessoas que podem ser atestadas por cada testemunha e por imóvel".



Leitão Amaro acusou ainda o PS e o Chega de terem chumbado a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) na PSP, criando problemas no controlo de quem chega.



O Governo vai avançar ainda antes das eleições antecipadas de 18 de maio com a criação de centros para receber pedidos de asilo, já aprovados quando estava em plena funções, e defende um "novo regime e mais eficaz de afastamento de imigrantes ilegais".



Por outro lado, o ministro defendeu que devem ser abertos novos canais de reagrupamento familiar, mas essa medida "tem de atender à capacidade de resposta do país e dos serviços públicos".



São "soluções novas" a "implementar por um Governo na plenitude de funções", explicou o ministro.







com Lusa

