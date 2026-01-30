Hospital de Leiria disponibilizou quatro salas de cirurgia ortopédica

"Foi possível reforçar muito e ter quatro salas a fazer a cirurgia ortopédica para socorrer o acréscimo de lesões" relacionadas com o mau tempo, disse Leitão Amaro, à saída de uma visita ao hospital de Leiria.

O governante disse também que "foi possível também assegurar a continuidade daquilo que é atividade corrente no domínio oncológico".

"A atividade urgente e a atividade que, sendo programada, também tem uma natureza mais urgente, como o apoio e os tratamentos oncológicos, estão sempre a ser assegurados", acrescentou.