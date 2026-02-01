Hospital de Leiria recebeu 545 feridos em acidentes de limpeza e reconstrução

De acordo com a mesma fonte, no sábado entraram 110 feridos, sendo que até às 15:30 de hoje chegaram 42 feridos àquela unidade hospitalar que integra a Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria.

"O valor acumulado é 545 feridos", referiu esta fonte, que reporta dados desde o início da depressão Kristin, que ocorreu na quarta-feira.

Os últimos dados da ULS, relativos a entradas até às 13:00 de sábado, indicavam 424 feridos.

No sábado, a ULS apelou à população, dado o "aumento significativo da afluência ao serviço de Urgência, nomeadamente de doentes com traumatismos", para que "adote todas as medidas de segurança durante os trabalhos em curso no âmbito das ações de limpeza e reconstrução, prevenindo acidentes e novos traumatismos".

A ULS exortou de novo os cidadãos para que recorram ao serviço de Urgência apenas em situações de extrema necessidade, pois "encontra-se totalmente focada na resposta assistencial à situação de emergência, em articulação permanente com a Direção Executiva do SNS [Serviço Nacional de Saúde] e com a Proteção Civil".

A área de influência da ULS da Região de Leiria corresponde aos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós. Compreende três hospitais (Leiria, Pombal e Alcobaça) e 10 centros de saúde.